Каркасные дома нельзя обшивать OSB. Точка росы.

Это так! И даже слово «нельзя» или «не рекомендуется», можно заменить на «запрещено». Но почему? Постарюсь объяснить.

Дело в том, что каркасное домостроение именно в России получило известность только в 2000-х. Сейчас медленно, но все же постепенно строительство таких домов набирает обороты. Переубедить людей в том, что «правильно построенные каркасные дома не просто пригодны для постоянного проживания, но и превосходят другие дома по эколоии и являются самым экономичным домами по энергосбережению тепла в доме» даже спустя 20 лет порой сложно и даже невозможно. Несмотря на то, что в более холодном климате таких стран как Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Канаде и США, не говоря про более теплые страны Европы, они пользуются огромным спросом. В этих странах можно встретить дома из различных материалов, но наибольшей любовью пользуются каркасные дома, и количество таких домов для частного домостроения достигает до 80%.

С каких стран пошла «мода» обшивать дома OSB в России неизвестно. В центральных штатах США , где климат мягче Российского, каркасы таких домов подойдут, а вот отделка стен как мне кажется нет. Там OSB используют еще как замену укосин (у нас это так же рекламируют), возможно по их принципу и стали обшивать наружные стены OSB. Но почему там OSB набивают в два слоя невполне понятно, но это факт .

В Росиии большинство КД построено не правильно, и сегодня продолжают так же строить. Основная причина — это отсутствие знаний у строительных фирм, а строителям как скажут так и делают.

Убедиться, что КД построен «правильно» можно хотя бы по нескольким следующим критериям: все стойки, обвязки и т.п. должны делаться только из сухой строганной доски. Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями.

Поэтому главное, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже только по этим критерим вы сможете отбросить до 90% построенных в России каркасных домов, как «не правильные».

Дело в том, что влагопроницаемость OSB можно сравнить с пленкой. Коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па), то есть практически не пропускает воздух, значит и влагу. Ведь когда мы помещаем стойки стен и утеплитель между OSB и пленкой пароизоляционной изнутри, то тем самым запираем стену и утеплитель в непроветриваемую «плоскость».

Во внутрь стены в таком случае 100% не сможет попасть влага снаружи, а из внутреннего помещения она не должна попадать по определению. Значит, если влага попадет внутрь, то выйти из стены она так же не сможет.

-Но как влага попадёт внутрь стены, если утеплитель и стойки каркаса были сухими?

Попадет! Так как мы забываем про «точку росы».

Точка росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.

Или проще, точка росы - это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду). Точка с этой температурой располагается в определенном месте (на стене снаружи, где-то в толще стены или на стене внутри). В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.

Понятие точки росы можно описать так: это когда в зимний период температура за окном минусовая, а в доме плюсовая, в стене имеется область, в которой из влаги образуется вода (роса).

Определение точки росы является чрезвычайно важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и наливных полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности основания в момент укладки полимерных полов, наливных полов и покрытий может вызвать появление самых разных дефектов: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания.

-А что же тогда происходит внутри такой стены?

В течении зимы, когда внутри дома температура приблизительно +25С, а с наружи миносувые от 0 С до -40 С, то в утеплителе стены при изменении темпертуры ежедневно будет перемещаться «точка росы», при этом напитывая утелитель влагой. Влага внутри утеплителя снижает качество самого утеплителя и ухудшает его функции.

Вообще-то летом, когда температуры с наружи плюсовые, и дует ветер, утеплитель за счет вентиляционных зазоров снаружи должен был бы просохнуть, но…

Если мы поместили утеплитель за OSB, которая не выпускает влагу изнутри, то она так и останется влажной. Но минеральная вата или любой другой утеплитель имеют водопоглощение, и если влага попала в них, то высушить их будет невозможно в такой стене. И соответственно утеплитель с каждым годом будет только накапливать влагу, значит будет терять свои свойства, тем самым будет сокращаться теплосбережение в доме и способствовать появлению плесени и грибка, сначала внутри каркаса, а за тем может появиться и снаружи. И это еще не все: стойки каркаса будут «преть» и гнить и спустя несколько лет потеряют свои первоначальные качества, со временем превратившись в труху.

Подтверждение этого уже несколько раз слышал от жителей каркасных домов, проживших в них несколько лет: «Сначала в доме было очень тепло, но сейчас почему то уже не так… Наверное мыши утеплитель прогрызли». Насчет мышей не знаю, но тоже возможно, так как мы сами им устраиваем «жилые помещения» при постройке дома, так в других странах не делают. Об этом я расскажу в посте «Вентиляционные зазоры в КД-это жилище для мышей. Нужны ли они?» (пост будет написан чуть позже).

Но все же выяснить настоящую причину, почему «дом стал прохладнее» и как ее устранить, можно только после осмотра такого дома.

Но вот обшивать OSB внутри дома как наружние стены, так и внутренние перегородки как раз можно. И даже крепить пароизоляционную пленку можно, но не обязательно. Главное заклеить стыки плит OSB и все отверстия (розетки, выключтели и т.д) .

-Чем же тогда обшивать дома и утеплять КД?

Замените OSB снаружи на МДВП такую как изоплат, белтермо или аналогичные плиты, которые не просто работают как защита от ветра, но как утеплитель, при этом выпускают влагу из стены, а так же перекрывают в дом основные «мостики холода» от стоек, обвязки и других элементов каркаса.

А вот OSB как раз прикрепил бы изнутри дома на наружние стены, где бы она служила как пароизоляционная пленка, как дополнительный утеплитель, как дополнительные укосины, или же, если нужно то вообще полностью замены укосин, как это делают в некоторых странах, таких как США.

И в качестве утеплителя между МДВП и OSB, или МДВП и пароизоляционной пленкой лучше использовать эковату. Почему, уже писал тут , тут и тут

То что «нельзя обшивать дом OSB», мое личное мнение, так как прямого запрета пока что не встречал. Но как мне кажется, в ближайшее время появится.

В некоторых источниках встречается запрет на обшивание дома пароизоляционной мембраной, это же не рекомендуют и производители мембран. Но если OSB является такой же пароизаляционной пленкой, то почему ей можно обшивать каркасный дом?

На такой вывод меня натолкнули свои собственные наблюдения, в том числе рекомендации заводов изготовителей мембран, а так же информация, приведеная ниже…

Выбор за вами: обшивать OSB или нет.

Часть информации из источника: «OSB плиты: характеристики и применение материала»

Влагостойкость и влагопроницаемость OSB плит.

Для производства плит OSB используется натуральная древесина, которая не может не реагировать на воздействие влаги и любые атмосферные изменения. Плиты всех классов, включая OSB-3 и OSB-4, не являются водостойкими. Водостойким является только клей, который не теряет своих качеств при контакте с водой. Однако сама плита должна быть полностью изолирована от прямого увлажнения. При непосредственном попадании влаги на плиту наблюдается ее увеличение в объеме и ухудшение прочностных характеристик.

Для определения стойкости панелей к воздействию влаги используется такой параметр как разбухание. Для его определения плиту погружают в воду на 24 часа, а затем вычисляют степень ее увеличения в связи с количеством впитавшейся воды.

Класс OSBи степень разбухания: OSB-1кл-25%, OSB-2кл-20%, SOB-3кл-15%, OSB-4кл-12%

Как видно из таблицы, плиты ОСП 3 и 4 класса демонстрируют наименьшую степень разбухания и, как следствие, наиболее высокую влагостойкость. Именно этот материал рекомендуется использовать при изготовлении строительных конструкций различного типа.

Паропроницаемость OSB плит.

Паропроницаемость остается важной характеристикой плиты ОСП (OSB), о которой ходит много споров. При этом могут использоваться различные способы расчета этого показателя. Так, ряд производителей использует в маркировке показатель: Water vapour permeability, μ (dry/wet). Значение этого показателя может быть записано как: 200/150. Это сравнительный коэффициент паропроницаемости плиты в сухом и влажном состоянии. Но он показывает только то, насколько хуже плита OSB проводит пар по сравнению с воздухом.

Приведенный пример показывает, что плита проводит пар в 200 раз хуже чем воздух. Зная эту величину, при помощи специальных формул для расчета паропроницаемости, можно определить, что коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па).

Результат наглядно демонстрирует, что ориентированно-стружечная плита обладает крайне низкой паропроницаемостью, сопоставимой с тем же свойством пеностекла или линолеума на тканевой основе. Вся проблема кроется в технологии производства. OSB плита это не чистая древесина, а смесь древесины и смол, которые обладают низкой паропроницаемостью.

Источник: Паропроницаемость ОСП

Получается, что ОСП в 6 раз более паропроницаем, чем фанера, и аналогичен в этом смысле ДВП?? Странно.

Для поиска источника, заслуживающего доверия, я стал копаться в англоязычном гугле, много чего нашел, но у них там (у буржуев) не ГОСТЫ, а DIN'ы и прочие методы, в результате никак не мог соотнести их цифры и размерности с нашими.

Но нашёл-таки одну работу , в которой исследуются 9 разных образцов ОСП и фанеры на паропроницаемость, а результаты даны в подходящей размерности:

фанера: 3,2-4,7*(10^-12) [кг/с*м*Па]

ОСП: 0,8-1,6*(10^-12) [кг/с*м*Па]

(10^-12)*кг/(с*м*Па)=(10^-12)*мг*(10^6)/ ((ч/3600)*м*Па)=0.0036[мг/м*ч*Па]

Итого, получаем в среднем для материалов:

фанера: [(3,2+4,7)/2]*0.0036~=0.014 [мг/м*ч*Па]

ОСП: [(0,8+1,6)/2]*0.0036~=0.004 [мг/м*ч*Па]

Как видим, для фанеры получили цифру, сопоставимую с нашим СНИП (понятно, что не равную, но у них фанера ведь не по нашему ГОСТу, а чуток другая).

Но самое интересное в том, что ОСП имеет паропроницаемость не 0,12, а 0,004, т.е. в 30 раз ниже. К тому же ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера.

Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?

1) ОСП — это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (~0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.

2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими.

ВСЕ ПОСТЫ по строительству в моем Живом журнале и в группе ВКонтакте «Каркасные дома ВО35» .